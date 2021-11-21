Полиция объявила в международный розыск подозреваемого в убийстве мужчины по ул. Сенной в Николаеве.

Ранее сообщалось, что 17 ноября, в среду, во дворе жилых домов по ул. Сенной возле одного из подъездов правоохранители обнаружили тело 51-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы. Кроме этого, ранение в руку и ногу получил еще один гражданин.

Для задержания причастных к преступлению лиц в городе ввели специальную полицейскую операцию. Известно, что вместе с фигурантом была женщина.

Злоумышленники с места происшествия скрылись, а через несколько кварталов выбросили оружие. Охотничье ружье полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Почти сразу оперативники установили личности злоумышленников и принимают меры для их задержания. Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по п.12 ч. 2 ст. 115; ч.2 ст.15, п.12, 13 ч. 2 ст.115 УК Украины "Умышленное убийство" и объявили в международный розыск подозреваемого.

Разыскивается: Джемерчук Игорь Вадимович 1991 г.р.

Согласно оперативной информации, он скрывается со своей сожительницей - Полищук Викторией Анатольевной 1993 г.р.

Злоумышленники могут иметь при себе огнестрельное оружие.

Просьба ко всем, кому известна любая информация о местонахождении разыскиваемых или иные сведения, которые могут оказаться полезными в расследовании, сообщать по телефонам (063)245-28-12, (0512)53-12-00, 102.

Напомним, вечером в среду, 17 ноября, в Николаеве из ружья расстреляли местного бизнесмена. Мужчину убили во дворе многоэтажки. Полиция объявила спецоперацию по поимке преступника. По информации местных СМИ, убитый - 51-летний Игорь Плиндык, который, как указано, имеет отношение к строительному бизнесу.

Также "Страна" писала о том, что 16 ноября у здания Киево-Святошинского суда в столице неизвестный из автомобиля начал стрельбу, в результате чего был ранен мужчина.