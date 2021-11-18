Вечером в среду, 17 ноября, в Николаеве из ружья расстреляли местного бизнесмена. Мужчину убили во дворе многоэтажки. Полиция объявила спецоперацию по поимке преступника.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба региональной полиции.

Убийство произошло на улице Сенной. О стрельбе правоохранителям сообщили местные жители. На месте события полицейские обнаружили двух человек, у одного из них были огнестрельные ранения, которые оказались смертельными. Второго пострадавшего передали медикам.

Полиция объявила спецоперацию. Спустя непродолжительное время в нескольких кварталах от места происшествия в одном из дворов многоэтажек было обнаружено охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь. Экспертиза установит, является ли это оружие орудием убийства. Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ст. 115 УК).

По информации местных СМИ, убитый - 51-летний Игорь Плиндык, который, как указано, имеет отношение к строительному бизнесу.

Напомним, "Страна" писала о том, что 16 ноября у здания Киево-Святошинского суда в столице неизвестный из автомобиля начал стрельбу, в результате чего был ранен мужчина.

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