В США группа неизвестных открыла огонь на эротической вечеринке, организованном в рамках празднования Хэллоуина.

Об этом сообщает CBS.

Так, трагедия произошла в ночь на субботу, 30 октября, в городе Сакраменто. На мероприятии собралось около 350-400 человек.

Очевидцы утверждают, что стрельба началась около часа ночи внутри здания и длилась несколько минут. При этом никто не слышал предшествовавшего ей скандала.

"Все пытались хоть где-то спрятаться. Некоторые люди закрывали двери уборных, где пытались скрыться. Каждый пытался защитить сам себя", - рассказала одна из свидетельниц ситуации.

На место инцидента сразу же выехали несколько патрульных автомобилей. Полиция обнаружила двух погибших и одного раненого с огнестрельными ранениями. Его госпитализировали.

Еще четырех человек пришлось доставить в больницу до прибытия правоохранителей. Сейчас полиция разыскивает виновников инцидента. Расследование продолжается.

Напомним, в США снова разыгралась кровавая драма с применением огнестрельного оружия. Стрельба вспыхнула в торговом центре Boise Towne Square (город Бойс, штат Айдахо - Ред.). Неизвестный открыл стрельбу по многочисленным посетителям ТРЦ и люди в страхе начали разбегаться.

Ранее "Страна" сообщала, что неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе, 1 человек убит, 12 ранены.