В Калифорнии неизвестные во время Хэллоуина расстреляли эротическую вечеринку. Фото
В США группа неизвестных открыла огонь на эротической вечеринке, организованном в рамках празднования Хэллоуина.
Об этом сообщает CBS.
Так, трагедия произошла в ночь на субботу, 30 октября, в городе Сакраменто. На мероприятии собралось около 350-400 человек.
Очевидцы утверждают, что стрельба началась около часа ночи внутри здания и длилась несколько минут. При этом никто не слышал предшествовавшего ей скандала.
"Все пытались хоть где-то спрятаться. Некоторые люди закрывали двери уборных, где пытались скрыться. Каждый пытался защитить сам себя", - рассказала одна из свидетельниц ситуации.
На место инцидента сразу же выехали несколько патрульных автомобилей. Полиция обнаружила двух погибших и одного раненого с огнестрельными ранениями. Его госпитализировали.
Еще четырех человек пришлось доставить в больницу до прибытия правоохранителей. Сейчас полиция разыскивает виновников инцидента. Расследование продолжается.
Напомним, в США снова разыгралась кровавая драма с применением огнестрельного оружия. Стрельба вспыхнула в торговом центре Boise Towne Square (город Бойс, штат Айдахо - Ред.). Неизвестный открыл стрельбу по многочисленным посетителям ТРЦ и люди в страхе начали разбегаться.
Ранее "Страна" сообщала, что неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе, 1 человек убит, 12 ранены.