В США устроившего стрельбу в техасской школе афроамериканца, 18-летнего Тимоти Джордж Симпкинса, выпустили под залог в 75 тысяч долларов, сообщают американские СМИ.

Когда стрелок выходил из суда и журналисты спросили, сожалеет ли он о случившемся, то парень ничего не ответил.

В настоящее время он находится под домашним арестом. Его обвиняют в нападении с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах. В результате происшествия пострадали четыре человека, один из них пребывает в критическом состоянии.

Напомним, стрельба в одной из школ Техаса возникла утром 6 октября в результате драки учеников. Стрелок ранил нескольких человек и сбежал.

Позже появилась информация, что подозреваемый задержан. Его уже обвинили по нескольким пунктам в нападении с применением оружия при отягчающих обстоятельствах. Полиция осмотрела здание школы и объявила, что ученики были эвакуированы и находятся в безопасности.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что в школе Арлингтона стреляют и ученики забаррикадировались в классах.

А в конце сентября мы подробно писали о трагедии в Перми, где 18-летний Тимур Бекмансуров, студент первого курса юрфака, устроил бойню в Пермском государственном университете. Он убил восемь человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.