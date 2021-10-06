В Днепре рано утром 6 октября мужчина уведомил полицию по телефону о планируемом самоубийстве. После чего застрелился возле опоры высоковольтной линии.

Об этом сообщает сайт "Днепр час" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Около 5:00 в полицию позвонил мужчина и заявил, что собирается покончить с собой, так как устал от жизни. Он добавил, что не хочет пачкать квартиру кровью, поэтому его тело нужно искать возле опор ЛЭП. Он попросил полицейских забрать его тело.

Правоохранители отправились по указанному самоубийцей адресу, на улицу Гладкова, 43. Там они действительно нашли тело мужчины без признаков жизни, а рядом на земле лежали ружье с чехлом, разрешение на оружие и мобильный телефон.

На место происшествия вызвали бригаду медиков, которые обнаружили на теле умершего огнестрельное ранение в области живота. Позже к месту самоубийства приехала супруга погибшего и подтвердила, что у мужа 1952 года рождения были суицидальные мысли.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Кировоградской области парень вернулся из армии и застрелился из-за долгов.

Мы также писали о том, что в харьковском ресторане "Чили" застрелился его владелец Олег Привалов.