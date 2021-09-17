Сегодня, 17 сентября, в Харькове в ресторане "Чили" покончил с собой его собственник, бизнесмен Олег Привалов. Накануне суицида у Привалова произошел конфликт с владелицей помещения, в котором непосредственно находится его ресторан.

Об сообщает Newsroom со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.

По данным издания, уроженец города Тагил совершил самоубийство в ресторане "Чили", который располагается на проспекте Независимости. Тело Привалова нашли в уборной заведения. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Также по словам начальницы отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Елены Баранник, погибший оставил предсмертную записку.

Так, в апреле текущего года издание "Объектив" писало про конфликт Привалова с арендодательницей. Как утверждает издание, конфликт произошел из-за задолженности за аренду.

Ранее мы писали о том, что в Одесской области, в городе Кодыма, 12 сентября мертвым обнаружили сотрудника правоохранительных органов. Так, в воскресенье повесился полицейский 1987 года рождения.

Кроме этого 7 сентября в камере для задержанных Святошинского управления полиции нашли повешенным мужчину, которого арестовали за кражу в супермаркете. По предварительным данным он совершил самоубийство.