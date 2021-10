В американском штате Алабама в конце матча по американскому футболу среди школьных команд произошла стрельба на выходе со стадиона. Инцидент случился в городе Мобил во время игры команд "Уильямсона" и "Вигор"

Об этом сообщило издание из Алабамы al.com.

По данным полиции, произошло семь выстрелов. Это случилось не на поле или трибунах, а на выходе со стадиона.

Правоохранители заявляют, что рассматривают причастность к этой ситуации нескольких человек, но считают, что стрелок был только один.

Впрочем, на данный момент никого не арестовали. По словам руководителя полиции Мобила Пола Прина, мотив стрелка все еще остается неизвестным.

Стрельба произошла за 6 минут до конца матча. Присутствующие побежали к выходу или начали ложиться на землю, где только могли.

На момент стрельбы счет в матче был 28:12 в пользу хозяев, но спортивное мероприятие полностью остановили - матч доиграют, скорее всего, в понедельник.

Во время стрельбы пострадали четыре человека, двое из них - несовершеннолетние. Как заявил Прин во время брифинга, два человека госпитализированы, один - в критическом состоянии.

Звуки стрельбы были заметны во время трансляции матча.

WATCH: This is the moment on the MCPSS game broadcast between Williamson and Vigor when shots rang out in the concourse at Ladd-Peebles Stadium. The PA announcer is heard telling fans to "cover themselves" as people run onto the field and throughout the stadium. pic.twitter.com/SxS1hHEdOJ