Президент США Дональд Трамп дал понять, что не планирует поставлять Украине больше оружия - даже если решит усилить давление на Владимира Путина. Также он заявил, что находится "не на стороне" Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу.

Голдберг спросил его о возможности однажды поддержать Украину военной помощью "для сохранения ее территориальной целостности".

"Необязательно оружием. Есть много видов оружия. Не обязательно оружием с пулями. Это может быть оружие в виде санкций. Это может быть оружие в виде банковского дела. Это может быть много другого оружия", - ответил президент США.

Голдберг уточнил, может ли Путин сделать что-то, что заставит Трампа сказать: "Знаете что? Теперь я на стороне Зеленского".

"Необязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины, да. Да. Но не обязательно на стороне Зеленского. У меня были трудности с Зеленским. Вы видели это здесь, когда он сидел прямо в этом кресле, когда он просто не мог этого понять", - ответил Трамп, имея в виду конфликт в Овальном кабинете.

О том конфликте Трамп высказался так: "Всё, что ему (Зеленскому - Ред.) нужно было сделать, — это промолчать, понимаете? Он уже выиграл свой момент. Но вместо того чтобы сказать "хорошо", когда я сделал заявление вроде "мы работаем над решением, пытаемся помочь", он сказал: "Нет-нет, нам ещё нужна безопасность". Я спросил: "Безопасность?" Он тогда говорил о безопасности после войны. После. А потом он заявил что-то вроде того, что Украина борется в одиночку, без помощи. А я ему напомнил: "Мы дали вам помощи на 350 миллиардов долларов, а Европа гораздо меньше", что меня тоже очень раздражает. Теперь посмотрим, что произойдёт в ближайшую неделю. Мы подходим к финальной стадии.

И ещё раз: это война Байдена. Я не хочу, чтобы она повисла на мне. Это ужасная война. Её никогда бы не было, если бы я был президентом, это абсолютно точно".

Также он заявил, что "Украина будет скоро раздавлена", а он спасает украинцев, пытаясь завершить войну.

"Я считаю, что я спасаю эту нацию. Эта страна скоро будет раздавлена. Это ведь огромная военная машина. И если бы не я... Я тот, кто дал Украине "Джавелины", которые уничтожили танки. Этот момент с танками был важен, когда они застряли в грязи. Я предоставил огромное количество "Джавелинов", противотанковых средств. Они уничтожили все эти танки, когда они увязли. Это было большим моментом, потому что если бы эти танки прорвались, они находились всего в 115 км от Киева и могли бы захватить его за один день. Война бы закончилась сразу. Я мог бы также сказать, что жаль, что война продолжается, потому что погибло много людей. Намного больше, чем сообщают. И не только солдаты. Гражданские тоже. И я действительно могу утверждать, что я был очень полезен, потому что спасаю эту страну. Премьер-министр Норвегии, очень уважаемый человек, сказал, что если бы президент Трамп не вмешался, война никогда не закончилась бы. Я считаю, что оказываю Украине великую услугу (добиваясь мирного урегулирования - Ред.). Я в это верю", - сказал президент США.

Ранее западные СМИ писали, что если не будет соглашения и сохранения за Россией территорий, Трамп выйдет из переговоров об Украине на этой неделе.