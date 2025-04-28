Президент США Дональд Трамп заявил, что "управляет страной и миром", и что "ему очень весело".

Об этом Трамп сказал в интервью журналу The Atlantic.

"Мне очень весело, учитывая, что я делаю. Знаете, то, что я делаю, это очень серьезное дело", - сообщил президент США.

По словам журналистов издания, Трамп в восторге от того, как проходят его первые 100 дней президентства.

"Если я не буду президентом, все будут в заднице", - добавил глава Белого дома.

Напомним, ранее Трамп заявил, что не собирается идти на третий президентский срок.

"Это не то, что я собираюсь сделать. И я думаю, что это было бы очень трудно сделать", – сказал он.

В то же время президент США несколько раз подчеркнул, что его сторонники регулярно призывают его баллотироваться на третий срок.

Как мы писали, сторонник Дональда Трампа в Палате представителей Энди Оглз представил поправку к конституции, которая позволит президенту США баллотироваться на третий срок. Республиканец заявил, что Трамп "доказал, что является единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок нашей страны и вернуть Америке величие, и ему необходимо предоставить необходимое время для достижения этой цели".