Республиканцы в Конгрессе предложили разместить изображение главы Белого дома Дональда Трампа на горе Рашмор рядом с четырьмя выдающимися президентами США: Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Авраамом Линкольном и Теодором Рузвельтом.

Соответствующий законопроект внесла член Палаты представителей Анна Паулина Луна, о чем она написала в соцсети Х.

По ее словам, признание Трампа заслуживает размещения изваяния его головы на национальном памятнике.

"Я официально внесла на рассмотрение законопроект о размещении портрета президента Трампа на горе Рашмор. Его выдающиеся достижения на благо нашей страны и успех, которого он будет добиваться и впредь, заслуживают высочайшего признания и уважения на этом знаковом национальном памятнике!" - написала законодатель.

Если инициативу одобрят ее коллеги, подготовку к созданию изображения Трампа поручат министру внутренних дел при содействии Службы национальных парков США.

Впервые обновить мемориал лицом Трампа предлагал бывший руководитель его предвыборной кампании 201502016 гг. Кори Левандовски.

"Какой-либо действительно умный конгрессмен должен пойти и сказать: "Лицо Дональда Трампа на горе Рашмор", - заявлял он.

Ранее в СМИ писали, что Трамп сам выступал с подобной инициативой в 2020 году, но политик опроверг эту информацию, отметив однако, что это "хорошая идея".

Мемориал на горе Рашмор - это высеченный барельеф высотой 18,6 метра с портретами четырех американских президентов. Он был создан в 1927-1941 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума.

Пять лет назад американский рэпер Канье Уэст дорисовал в фотошопе свое лицо на горе Рашмор рядом со скульптурными портретами президентов США.

Напомним, Трамп при власти находится всего девять дней.