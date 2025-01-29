Республиканцы в Конгрессе предложили высечь каменную голову Трампа на горе Рашмор
Республиканцы в Конгрессе предложили разместить изображение главы Белого дома Дональда Трампа на горе Рашмор рядом с четырьмя выдающимися президентами США: Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Авраамом Линкольном и Теодором Рузвельтом.
Соответствующий законопроект внесла член Палаты представителей Анна Паулина Луна, о чем она написала в соцсети Х.
По ее словам, признание Трампа заслуживает размещения изваяния его головы на национальном памятнике.
"Я официально внесла на рассмотрение законопроект о размещении портрета президента Трампа на горе Рашмор. Его выдающиеся достижения на благо нашей страны и успех, которого он будет добиваться и впредь, заслуживают высочайшего признания и уважения на этом знаковом национальном памятнике!" - написала законодатель.
Если инициативу одобрят ее коллеги, подготовку к созданию изображения Трампа поручат министру внутренних дел при содействии Службы национальных парков США.
Впервые обновить мемориал лицом Трампа предлагал бывший руководитель его предвыборной кампании 201502016 гг. Кори Левандовски.
"Какой-либо действительно умный конгрессмен должен пойти и сказать: "Лицо Дональда Трампа на горе Рашмор", - заявлял он.
Ранее в СМИ писали, что Трамп сам выступал с подобной инициативой в 2020 году, но политик опроверг эту информацию, отметив однако, что это "хорошая идея".
Мемориал на горе Рашмор - это высеченный барельеф высотой 18,6 метра с портретами четырех американских президентов. Он был создан в 1927-1941 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума.
Пять лет назад американский рэпер Канье Уэст дорисовал в фотошопе свое лицо на горе Рашмор рядом со скульптурными портретами президентов США.
Напомним, Трамп при власти находится всего девять дней.