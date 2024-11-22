Дональд Трамп встречался с Владимиром Путиным по поводу Украины.

Об этом заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в интервью Atlantic Council.

"Я знаю, что избранный президент встречался с Путиным и сказал, что, пожалуйста, не надо эскалации (в Украине – Ред.). Путин не последовал совету избранного президента", – сказал Маккол.

Отметим, что о встрече Путина и Трампа после выборов никто никогда не сообщал. Была информация в СМИ об их телефонном разговоре, которую опровергли в Кремле.

Также Маккол, который возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам, поддержал разрешение на использование американских ракет для ударов по территории РФ.

"Украина, я считаю, нуждается в этих ATACMS, потому что, если и когда наступит момент, когда будет объявлено о прекращении огня и начнутся переговоры, Украина должна быть в максимально сильной позиции с наибольшим количеством рычагов, чтобы получить лучшие переговоры за столом", – сказал Маккол.

При этом он допустил, что озвученная им позиция не пользуется поддержкой большинства республиканцев.

"Возможно, я сейчас в меньшинстве в своей партии. Но я всегда задаю моим коллегам-республиканцам вопрос, что бы сделал Рейган. Что бы сделал Рональд Рейган, парень, который развалил Советский Союз? А теперь у нас есть эти пропутинские люди, любящие Россию. Я этого не понимаю", - сказал Маккол.

Вообще среди республиканцев много представителей "партии войны" (в том числе лоббисты американского ВПК), которые по вопросам поставок оружия Киеву даже радикальнее, чем уходящая администрация Джо Байдена.

При этом сторонники Трампа, в основном, придерживаются иной точки зрения, критикуя выделение Украине миллиардов долларов помощи, выступают против разрешения на удары ракетами по РФ и призывают к скорейшему завершению войны. И пока избранный президент окружает себя представителями "антивоенной" партии (вроде Илона Маска или Тулси Габбард), а "ястребов" вроде бывшего госсекретаряМайка Помпео к себе не приближает.