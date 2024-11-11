Владимир Путин и победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп пока не созванивались.

Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.



"Разговора между Путиным и Трампом, о котором недавно писала газета Washington Post, не было, это ложная информация. Конкретных планов по контактам Путина и Трампа пока нет. Это наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в довольно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация", — сказал Песков.

На уточняющий вопрос журналистов, не было ли телефонного разговора Путина и Трампа на прошлой неделе, Песков также ответил отрицательно .

Накануне газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Во время беседы республиканец якобы призвал Москву не идти на эскалацию конфликта в Украине и выразил заинтересованность в последующих контактах для обсуждения скорейшего завершения войны.



Также о разговоре написало и агентство Reuters.

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