Избранный президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин уже поговорили в четверг, 7 ноября. Они обсуждали возможное прекращение войны в Украине.

Так утверждают источники газеты The Washington Post.

Издание пишет, что Трамп выразил обеспокоенность расходами на поддержку Украины для налогоплательщиков США и предположил, что мир может потребовать от Украины уступить часть территории, например Крым.

Также издание пишет, что во время разговора "Трамп посоветовал российскому президенту не обострять войну в Украине".

Президенты "обсудили возможности достижения мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения скорейшего разрешения войны в Украине", сообщили несколько источников издания.

Правительство Украины было проинформировано о звонке и не возражало против разговора, сообщили два человека, знакомых с ситуацией.

Украинские чиновники "давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому решению для Украины", сообщили источники.

Также издание пишет, что, по словам осведомленных источников, в частном порядке Трамп дал понять, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть захваченных территорий, и во время разговора с Путиным он кратко поднял вопрос о землях.

Отметим, что Путин как раз 7 ноября впервые поздравил Трампа с победой на выборах и заявил, что готов рассматривать его предложения по Украине.

Между тем агентство Bloomberg уже написало, что если Трамп будет сотрудничать с Путиным, НАТО и коллективную безопасность Запада ожидает мрачное будущее.