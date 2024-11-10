Если избранный президент Дональд Трамп выполнит свое обещание и будет сотрудничать с Владимиром Путиным, НАТО и коллективную безопасность Запада ожидает мрачное будущее.

Об этом пишет колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс.

"Европа готовится к новой жизни на еще большей дистанции от США, чем когда-либо с ...1941 года. Общая картина ясна: если избранный президент Дональд Трамп сдержит свое обещание работать с Владимиром Путиным, чтобы решить украинский вопрос, будущее НАТО и западной коллективной безопасности будет мрачным", - пишет Гастингс.

Он отмечает, что прошли те дни, когда европейцы могли смотреть на США как на свой щит.

"Что касается европейской поддержки Украины, я много раз писал, что без США дело нации президента Владимира Зеленского было бы обречено. И так оно теперь и есть. Даже если военная помощь Киеву не будет немедленно прекращена, воля украинцев к сопротивлению русским тает по мере того как тает воля Запада вооружить их. Победа Трампа почти наверняка означает их поражение", - пишет он.

Он считает, что европейские правительства должны продолжать делать все возможное для поддержания тесных отношений с США, а также убедить новую администрацию Трампа в том, что продолжение руководства в НАТО полностью отвечает американским интересам.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что после избрания Трампа Европа должна измениться, она больше не может быть "травоядной".