Европа больше не может быть "травоядной" после избрания Дональда Трампа на пост президента США. Он должна стать "всеядной".

Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Politico.

"Для меня все просто. Мир состоит из травоядных и плотоядных. Если мы решим остаться травоядными, то хищники победят, а мы станем для них рынком сбыта", — сказал Макрон европейским лидерам во время встречи в Будапеште.

"Я думаю, что, по крайней мере, мы должны сделать выбор в пользу всеядности. Я не хочу быть агрессивным, просто мы знаем, как защитить себя по всем этим вопросам", — добавил он.

Один из дипломатов ЕС в Будапеште сказал, что избрание Трампа может дать французскому лидеру новый "смысл существования" в качестве главного лоббиста за более смелый и независимый Евросоюз, в частности, в вопросах торговли и безопасности.

Ранее газета Deutsche Welle сообщила, что в немецкие бизнесмены и экономисты опасаются, что с возвращением Трампа в Белый дом может начаться новая торговая война США и Евросоюза.

Европейские лидеры, собравшиеся в Будапеште на саммит Европейского политического сообщества, призвали Трампа избегать торговых войн, продолжать поддержку Украины и воздерживаться от нарушения мирового порядка.