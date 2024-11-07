Европейские лидеры, собравшиеся сегодня в Будапеште на саммит Европейского политического сообщества, призвали новоизбранного президента США Дональда Трампа избегать торговых войн, продолжать поддержку Украины и воздерживаться от нарушения мирового порядка.

Об этом пишет Reuters.

"В наших интересах, чтобы автократы этого мира получили очень четкий сигнал о том, что это не право силы, а верховенство закона", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен касательно Украины.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал рассматривать Украину как проблему не только Европы, партнерство же России с Северной Кореей он назвал "угрозой не только для европейской части НАТО, но и для США".

Вчера газета Deutsche Welle сообщила, что в немецкие бизнесмены и экономисты опасаются, что с возвращением Трампа в Белый дом может начаться новая торговая война США и Евросоюза. Во время предвыборной кампании республиканец заявлял, что планирует ввести пошлины на продукцию ЕС. Благодаря этому поднимутся цены на немецкие товары в США и, скорее всего, в ответ Евросоюз введет свои пошлины.

Сегодня на саммите в Будапеште Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США во время их вчерашнего разговора не озвучил свое видение завершения войны в Украине.

Как победа Трампа уже начала влиять на Европу, мы писали в отдельном материале.