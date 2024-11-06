Немецкие бизнесмены и экономисты опасаются, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом может начаться новая торговая война США и Евросоюза.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во время предвыборной кампании республиканец заявлял, что планирует ввести пошлины на продукцию ЕС. Благодаря этому поднимутся цены на немецкие товары в США и, скорее всего, в ответ Евросоюз введет свои пошлины, "что еще больше обременит внешнюю торговлю", считает главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

"Мы критически относимся к импортным пошлинам на европейские и китайские товары. Миру нужно меньше, а не больше торговых ограничений", - заявил президент немецкой ассоциации внешней торговли BGA Дирк Джандура.

Между тем на фоне новости о победе Трампа евро начал падать к доллару. Курс составляет уже 1,0697.

Мы уже писали, что приход к власти Трампа может вызвать очень сильные трения между Америкой и Евросоюзом. Республиканский лидер регулярно заявляет, что ЕС и особенно Германия - главная экономическая проблема для США, так как Америка имеет с Евросоюзом отрицательный торговый баланс. Также Трамп требует, чтобы европейцы несли больше расходов на оборону и по Украине.

Между тем накануне голосования эксперты высказывали мнение, что финансирование Украины может сократиться при любом исходе выборов в США.