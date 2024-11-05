Финансирование Украины может сократиться независимо от того, кто - республиканец Дональд Трамп или демократ Камала Харрис - войдет в Белый дом.

Об этом заявили аналитики, опрошенные CNBC.

Также аналитики предполагают, что Трамп рассматривает блокировку финансирования Украины как способ принудительно остановить войну.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на западных чиновников писало, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США возможности Украины "резко уменьшатся", но и Камале Харрис будет сложно обеспечить значительную финансовую поддержку для Киева.

Между тем высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности рассказал журналистам на брифинге в Брюсселе, что в Евросоюзе нет единства относительно дальнейшей помощи Украине, если Дональд Трамп станет президентом США и прекратит финансирование Киева.

Мы следим в нашем обновляемом материале за тем, как Америка выбирает президента.

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