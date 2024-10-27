В случае победы Дональда Трампа на выборах в США возможности Украины "резко уменьшатся", но и Камале Харрис будет сложно обеспечить значительную финансовую поддержку для Киева.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

По данным издания, в Киеве и Европе обеспокоены тем, что победа Трампа может привести к "болезненному урегулированию" российско-укранского конфликта, подразумевающему территориальные уступки Москве со стороны Киева.

Но даже если президентом США станет Харрис, ей будет сложно получить финансирование для Украины в Конгрессе.

На фоне этих проблем россияне продолжат наступление по всей линии фронта и смогут добиваться тактических успехов, считают источники Bloomberg.

Ранее в The Wall Street Journal писали, что риторику Трампа в отношении Украины американцы поддерживают больше, чем заявления Харрис.

При этом издание напоминает, что сама по себе внешняя политика страны не является приоритетом для американских избирателей.

В свою очередь журнал Economist утвердает, что идеи республиканца Трампа будут формировать американскую политику, кто бы ни победил на выборах в США.