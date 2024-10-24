Президент России Владимир Путин считает атаку Украины на Курскую область "вмешательством Киева в выборы США".

Об этом глава Кремля заявил во время выступления на саммите БРИКС в Казани.

Он утверждает, что Киев атакой на Курском направлении "пытался показать США, что их вложения в Украину были не напрасны".

Также Путин заявил, что 2 000 военных ВСУ блокированы в Курской области, "российская армия приступила к ликвидации этой группировки".

Украина этого не подтверждала.

Ранее Путин назвал операцию ВСУ под Курском попыткой остановить наступление России на Донбассе и заявил, что "этого не произошло".

Война в Украине идет уже 972-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. По данным Deep State, россияне продвинулись к востоку от Селидово, войдя на его восточные окраины. При этом украинские военные сообщили, что армия РФ вошла и в северную часть Селидово, а также дошла до района многоэтажек в центре города, где находится основной укрепрайон ВСУ. Кроме того, Deep State показал крупные продвижения РФ к западу от Цукурино и в районе Горняка.

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