Украина и РФ обвиняют друг друга в нежелании создавать гуманитарный коридор в Курской области для эвакуации жителей подконтрольных ВСУ районов.

Секретариат украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца на запрос жителей Суджанского района ответил, что Украина готова на создание коридора, но Россия отказывается.

Представитель армии РФ в свою очередь утверждает, что это Киев "не идет на диалог" по этому вопросу и потому открытие гуманитарного коридора невозможно.

Протоиерей Сергей Телевинов от имени жителей Суджанского района написал письма на имя украинского и российского омбудсменов с просьбой начать переговоры о создании гуманитарного коридора.

"Наши родные уже два с половиной месяца находятся без еды, без связи, без электричества, без газа, без отопления, без медикаментов. Ночью температура опускается до 0 градусов, приближается зима. Люди, которым удалось выбраться из зоны боевых действий, свидетельствуют, что они голодали и что жители регулярно гибнут от обстрелов. Если ВСУ решат обороняться в городе (в Судже - Ред.), шансы выжить у гражданских минимальны", - говорится в письме, которое направил российскому омбудсмену Татьяне Москальковой Телевинов.

Он также пишет, что им неизвестно о случаях насильственного вывоза людей на территорию Украины, о которых 14 октября заявляла Москалькова. И просит ее поделиться информацией об этом.

В обращении еще говорится, что на подконтрольных ВСУ территориях Курской области остались не менее тысячи гражданских лиц. Представитель военной комендатуры ВСУ говорил о нескольких тысячах жителей. Губернатор Курской области Алексей Смирнов оценивал их число в две тысячи.

Между тем судя по официальным заявлениям, войска РФ активно пытаются вытеснить ВСУ из российского региона и там идут жестокие бои.

На Западе же раздаются заявления, что операция ВСУ в Курской области не достигла ни одной цели, кроме взятия Суджи.