Всех гражданских лиц из Купянска принудительно эвакуируют. В городе не будет тепла и света
Из Купянска Харьковской области объявили обязательную эвакуацию всех гражданских.
Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сейчас ухудшается военная ситуация в связи с тем, что мы не можем обеспечивать там проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии, оказание гуманитарной помощи, потому что враг обстреливает критическую инфраструктуру", - сказал Синегубов.
По его словам, россияне приблизились к реке Оскол и могут ее через некоторое время форсировать.
Кроме Купянской городской общины людей будут эвакуировать из Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской общин.
"Принято решение об обязательной эвакуации принудительным способом семей по Боровской теробщине Изюмского района. Приблизительно 250 там таких семей", - добавил Синегубов.
Он отметил, что эвакуационные мероприятия будут ужесточены, поскольку люди выезжают неохотно.
Вчера Синегубов говорил, что в Купянске остаются около 4 тысяч человек, преимущественно пенсионеры.
Напомним, Купянск был оккупирован российскими войсками 27 февраля 2022 года, 16-18 сентября того же года он был возвращен под контроль Украины.
На днях россияне захватили четыре населенных пункта на Покровском и Купянском направлениях.
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