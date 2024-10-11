Курская операция ВСУ не достигла ни одной из своих целей помимо захвата Суджи.

Такое мнение высказал в соцсети Х военный обозреватель таблоида Bild Юлиан Рёпке.

"Украинское контрнаступление на Курском направлении не достигло реки Сейм, не дошло до Глушково, не дошло до Теткино, не дошло до Коренево и, конечно же, не дошло до Курской АЭС. Пространственно говоря, наступление не достигло ни одной из своих целей после первоначального захвата Суджи", - написал Репке.

Напомним, вчера российские и украинские военные телеграм-каналы написали, что армия РФ продавила левый фланг Курской группировки ВСУ. Сегодня некоторые украинские военные пишут, что часть потерянных территорий удалось вернуть. А российские паблики, наоборот, пишут, что наступление развивается, россияне взяли под контроль село Зеленый Шлях и к северу от него в окружении оказались отдельные подразделения ВСУ. Визуальных подтверждений всем этим заявлениям пока нет.

Война в Украине идет уже 961-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинские и российские военные паблики писали о продвижении россиян в Курской области. Бойцы ВСУ сообщали о российской ДРГ в Селидово Донецкой области. Также, по данным военных, армия РФ продвинулась к югу от Селидово вдоль железной дороги. Кроме того, россияне заявляли, что вошли в село Петропавловка в районе Купянска. Украина этого не подтверждала.

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