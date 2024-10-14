Владимир Зеленский сделал заявление по поводу ситуации в Курской области, где россияне пошли в наступление.

Положение в регионе президент упомянул в своем телеграм-канале по итогам Ставки верховного главнокомандующего.

На Ставке главком ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому, что "пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине", а украинские бойцы "держатся и контратакуют".

В целом активные бои идут по всей линии фронта, "особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях", сказано в публикации.

Ранее сегодня российские телеграм-каналы заявили, что войска РФ зачистили курские села Любимовка и соседний Толстый Луг - населенные пункты, где силы ВСУ оказались отрезанными после наступления россиян на прошлой неделе.

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