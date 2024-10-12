Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление российских войск в Курской области.

Темы войсковой операции на территории РФ президент коснулся в своём вечернем обращении.

"Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определённые рубежи", – сообщает Зеленский.

Напомним, в Курской области российские войска смогли продвинуться на левом фланге украинского плацдарма и поставить под угрозу окружения части ВСУ, что признавали также украинские военные паблики.

Ранее немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке заявлял, что операция ВСУ в Курской области не достигла ни одной цели, кроме взятия Суджи.

Война в Украине идёт уже 962-й день. Последние новости с ключевыми событиями 12 октября 2024 года – в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Deep State подтвердил, что армия РФ продавила левый фланг Курской группировки ВСУ. Российские войска также продвинулись в Торецке Донецкой области. Deep State сообщает, что россияне захватили три населённых пункта в районе города Мирнограда – Николаевку, Красный Яр и Крутой Яр.

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