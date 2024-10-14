Российские паблики заявляют, что их войска зачистили курские села Любимовка и соседний Толстый Луг - населенные пункты, где силы ВСУ оказались отрезанными после наступления РФ на прошлой неделе.

Также заявляется, что "практически уничтожен" украинский гарнизон в Ольговке (севернее, у Коренево).

Украинские военные паблики маркируют Любимовку как серую зону (то есть, там продолжаются бои), а Толстый Луг и Ольговку относят к зоне контроля ВСУ.

При этом телеграм-канал Deep State пишет о продвижении российских сил в районе Ольговки и соседнего с ней Кремяного.

Судя по заявлениям паблика, стабилизировать ситуацию после начала наступления РФ пока не удается. "Ситуация на Курщине не столь радостна. Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное очень тяжело", - заявил DS.

Боец "Айдара" Станислав Бунятов пишет о том, что дождливая погода мешает работе дронов и военной техники.

"В дожди наши дроны не могут эффективно работать. Гусянка (гусеничная техника - Ред.) ещё едет, пока земля не сильно промокла, а колесная уже нормально вязнет. Артиллерию дронами не заменишь, минирование тоже", - заявил он.

Напомним, 10 октября в деревне Зеленый Шлях РФ россияне расстреляли девять украинских военных, попавших в окружение.

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