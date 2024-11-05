В Евросоюзе нет единства относительно дальнейшей помощи Украине, если Дональд Трамп станет президентом США и прекратит финансирование Киева.

Об этом высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности рассказал журналистам на брифинге в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.



По его словам, в случае победы Дональда Трампа и его решения прекратить оказывать помощь Киеву, "линия ЕС останется прежней - поддерживать Украину".

"Но будут ли все 27 членов Евросоюза продолжать эту линию - другой вопрос", - указал чиновник, добавив, что единогласия в блоке нет.

Речь идет, в частности, о Венгрии, которая блокирует решения ЕС о предоставлении помощи Киеву и выступает с односторонними инициативами, не согласованными с Брюсселем и странами ЕС.



Именно Венгрия председательствует в текущем полугодии в Совете ЕС и 7 ноября проводит саммит Европейского политического сообщества, куда приглашено и украинское руководство.

Высокопоставленный чиновник в Брюсселе подчеркнул, что тема войны в Украине будет одной из главных на встрече, поскольку "важно сохранять ее в центре внимания".

Если же в Вашингтоне решат больше не поддерживать Киев, это не обязательно будет означать, что Европа пойдет тем же путем, считают в Брюсселе.

Даже если США, как предполагают, начнут разговаривать с Россией через голову украинцев, "не уверен, что это убедит других делать то же самое", добавил чиновник.

Ранее Трамп уже проголосовал на выборах в Штатах и заявил, что "очень уверен" в победе.

Мы рассказывали в отдельном материале, что нужно знать о выборах в США и как они повлияют на Украину.