Вероятность победы кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на завтрашних выборах составляет 53%, кандидата от демократов Камалы Харрис – 47%.

Об этом пишет ABC News.

Как сообщает издание, прогнозирующая модель ABC News "Проект 538" учитывает социологические, экономические и демографические данные для анализа возможных результатов выборов, опираясь на социологические опросы и их надежность.

Последние данные показывают, что Трамп победит в 53 случаях из 100, тогда как у Харрис есть шансы на победу в 47 случаях. Вероятность того, что президентом станет кто-то другой - минимальная.

В свою очередь платформа рынков предсказаний Polymarket дает 58% на победу Трампа.

При этом на победу республиканцев на выборах в Сенат дается 81%, а по Палате представителей прогнозируется победа демократов с вероятностью 54%.

Мы разбирались в отдельном материале, о чем говорят последние опросы по выборам в США. Социологи продолжают оценивать шансы кандидатов на победу – в первую очередь в так называемых колеблющихся штатах, голосование в которых и определит судьбу выборов в целом.

Также мы анализировали, как повлияют американские выборы на войну в Украине.