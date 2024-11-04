Вокруг правительственных зданий США - Белого дома и Капитолия, - а также резиденции Камалы Харрис в Вашингтоне устанавливают защитные сооружения. Таким образом, власти готовятся к возможным беспорядкам после президентских выборов во вторник.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Во Флориде, возле конференц-центра в Уэст-Палм-Бич, где в день выборов пройдет мероприятие Дональда Трампа, также предпринимают масштабные меры безопасности. Центр находится недалеко от резиденции республиканца в Мар-а-Лаго.

Полиция заверяет, что конкретных угроз нет и переживать не стоит. Но крупные отели, магазины и офисные здания все равно защищают свои здания и витрины, памятуя о погромах во времена предыдущих выборов и акций Black Lives Matters.

О вероятности того, что проигравшая сторона попытается оспорить результаты выборов в США, мы писали в отдельном материале.

Мы также сообщали, что в последние недели перед днем ​​выборов в США отношения между командами Харрис и Джо Байдена стали крайне напряженными. У Байдена хотят, чтобы Харрис победила на выборах, но многих помощников президента уязвило, что его вытеснили из предвыборной кампании.