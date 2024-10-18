Соцсеть Фейсбук автоматически понижает рейтинг постов с критикой в адрес вице-президента США Камалы Харрис.

Об этом заявил старший инженер-программист компании Meta Дживан Гьявали.

Признание специалиста было снято скрытой камерой при обсуждении того, как алгоритмы и методы модерации Meta снижают видимость определенных постов. Съемка состоялась во время свидания Гьявали в нью-йоркском ресторане с женщиной, которая и зафиксировала на камеру слова айтишника. Женщина была подсадной уткой, за ней стоят журналисты проекта O'Keefe Media Group.

Как объяснил сотрудник Фейсбука, если кто-то из пользователей публикует пост о Харрис и пишет, что она "не годится для должности президента, потому что у нее нет детей", то "такое дерьмо автоматически понижается в рейтинге".

Гьявали также заявил, что автоматически понижается рейтинг групп, критикующих Харрис. Они оказываются под "теневым баном", когда пользователей не уведомляют о том, что их посты ограничиваются в охватах.

По словам айтишника, основатель Meta Марк Цукерберг планирует использовать возможности такой цензуры, чтобы помочь демократам на выборах президента.

После публикации записи Гьявали удалил свои страницы в соцсетях.

На сайте O'Keefe Media Group опубликованы статьи о поддержке Харрис соцсетями и телеканалами. В них приводится заявление разработчика Meta Мэтью Фаулера о том, что посты с "протрамповской дезинформацией" удаляются. А аналитик данных Майкл Зуроб сказал, что большинство материалов, помеченных Meta как ложные, исходят от консерваторов.

Ранее Марк Цукерберг признавался, что его компания Meta после давления властей США подвергла цензуре контент по теме коронавируса и дела против Хантера Байдена.

А в 2022 году Илон Маск опубликовал документы о том, как Твиттер блокировал любые упоминания о скандале с Хантером Байденом.