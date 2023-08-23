Илон Маск обвинил Facebook в манипулировании общественным мнением.

"Facebook манипулирует общественностью практически по всему миру. Вот почему они не открывают исходный код своего алгоритма", — написал Маск в Twitter.

Таким образом он прокомментировал расследование Sky News Australia о том, что отдел проверки фактов в австралийском сегменте Facebook занимается политической цензурой, а сам Facebook финансирует активистов, требующих заблокировать своих оппонентов во время национального референдума.

Ранее Маск заявлял, что "умная лента" Facebook манипулятивна, потому что предлагает пользователям публикации на основании их предыдущих лайков.

Таким образом люди видят только "удобные" для себя новости, что не позволяет сформировать полную картину действительности.

Ранее мы писали, что США заявляют, что Россия пытается подавить работу спутников Starlink в Украине.

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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