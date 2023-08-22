Американский бизнесмен и владелец соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск заявил чиновникам Пентагона, что он лично разговаривал с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом говорится в материале The New Yorker.

Сообщается, что Маск добровольно предоставил информацию во время октябрьского разговора с Колином Колом, тогдашним высокопоставленным политическим чиновником Пентагона. Они говорили о том, что украинские силы потеряли связь со Starlink, зайдя на оккупированную территорию.

"Мое заключение состояло в том, что Илон Маск нервничал из-за того, что участие Starlink в России все чаще рассматривали как содействие украинским военным усилиям, и искал способ успокоить опасения россиян", - сказал Кол в интервью журналу The New Yorker.

Издание пишет, что к разочарованию чиновников Пентагона Маск заявил, что общался с Путиным лично.

Ранее газета The New York Times писала, что украинский главком Валерий Залужный в марте 2023 года жаловался американцам на Илона Маска за отключение для ВСУ спутникового интернета Starlink.

После этого то же издание сообщило, что Минобороны США одобрило приобретение от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink для Украины, которые Илон Маск не сможет отключать по своему желанию.