Минобороны США одобрило приобретение от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink для Украины, которые Илон Маск не сможет отключать по своему желанию.

Об этом пишет газета New York Times.

Соглашение о закупке было одобрено в июне. По итогу Минобороны США получит контроль над настройками сигналов Starlink на территории Украины (то есть, без ведома Пентагона отключить их будет нельзя).

Издание пишет, это было сделано для того, чтобы обеспечить Украине возможности выполнения боевых задач без опасений, что связь может неожиданно прерваться.

Ранее издание сообщало о том, как компания Маска Space X отключала "Старлинк" для Украины в районе Крыма.

Также мы писали, что Пентагон объявил о новой военной помощи для Украины на $400 млн. В него войдут, в частности, боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.

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