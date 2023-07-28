Социальная сети Twitter в скором времени будет иметь только один режим отображения: темный.

Об этом написал Илон Маск в своём Твиттере.

"Эта платформа скоро будет иметь только "темный режим". Так лучше во всех отношениях", — заявил Маск.

Ранее в Твиттере ограничили количество доступных для чтения сообщений в день до 6 000 сообщений в день для подтвержденных учетных записей, 600 сообщений для неверифицированных, и не более 300 для новых неверифицированных аккаунтов. В дальнейшем ограничения на скорость ознакомления с материалом сообщений еще больше ужесточатся.

Перед этим Илон Маск сменил логотип соцсети с птицы на символ мемной криптовалюты. Решение о смене логотипа Илон Маск объяснил тем, что еще когда он только задумывался о приобретении какой-нибудь соцсети, один из пользователей посоветовал ему купить Твиттер и сменить лого на мем.

Мы также сообщали, что Илон Маск опубликовал свой первый твит после покупки соцсети. "Птица на свободе", — написал он. Птица - это прошлый логотип Твиттера, который Маск ранее обещал освободить от политической цензуры.