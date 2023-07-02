Twitter ограничивает количество читаемых твитов в день. Цель - усложнить работу "роботов", которые собирают данные.

Об этом заявил владелец компании Илон Маск.

Теперь верифицированные аккаунты временно ограничены чтением 6000 сообщений в день, неверифицированные – 600 в день, а новые неверифицированные аккаунты - 300.

Ограничение на чтение вскоре будет увеличено до 8000 сообщений в день для верифицированных пользователей, 800 в день для неверифицированных и 400 - для новых неверифицированных.

Когда эти новшества начнут работать - Маск не уточнил.

Причина таких мер - помешать "крайне агрессивно" собирать данные из Twitter.

Ранее Маск выражал недовольство фирмами, занимающимися искусственным интеллектом, такими как OpenAI, из-за использования ими данных Twitter для обучения своих языковых моделей. Недавно Илон Маск и один из основателей корпорации Apple Стив Возняк призвали приостановить разработку искусственного интеллекта.

При этом ранее американской нейротехнологической компании Neuralink, основанной Илоном Маском, разрешили испытать чипы для мозга на людях. Набор добровольцев для проведения клинических испытаний еще не открыт.