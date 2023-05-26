Американской нейротехнологической компании Neuralink, основанной Илоном Маском, разрешили испытать чипы для мозга на людях.

Об этом говорится в Twitter.

Компания Neuralink сообщила в Twitter, что это решение американского регулятора - "важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям".

Набор добровольцев для проведения клинических испытаний еще не открыт.

Ранее опыты производились на животных, из-за чего компания попадала в скандалы. Внутренний персонал пожаловался, что испытания проводятся в спешке, а это приводит к ненужным страданиям и смертям среди подопытных.

В частности, в конце прошлого года началось федеральное расследование.

Всего к декабрю прошлого года компания убила около 1500 животных, в том числе более 280 овец, свиней и обезьян, после экспериментов с 2018 года, согласно отчетам. Маск и другие руководители Neuralink отказались это комментировать.

В декабре 2022 года Маск обещал вживить первому человеку чип для использования компьютера и телефона без помощи рук в течение полугода. Также Neuralink уже работает над глазными имплантами, позволяющими восстановить зрение и решениями, способными восстановить подвижность пациентов с повреждённым спинным мозгом.