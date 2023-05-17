Американский миллиардер, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск, который недавно потерял статус богатейшего человека на планете по версии Forbes, поделился секретом богатства. По его словам, он спит лишь шесть часов в сутки (пробовал меньше, но теряет эффективность и чувствует головную боль), работает семь дней в неделю, а бездельничает только два-три дня в году.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC.

"Время - единственная реальная валюта", - рассказал миллиардер.

В этой связи предприниматель также раскритиковал сотрудников, работающих удаленно: "Они живут в Ла-Ла Ленде". Маск считает это несправедливым, поскольку представители не всех профессий (например, курьеры и инженеры) могут работать из дома.



"Это не просто вопрос производительности. Я думаю, что это неправильно с моральной точки зрения", — сказал бизнесмен.

Ранее американский миллиардер Илон Маск представил новую главу социальной сети Twitter – бывшую руководительницу отдела рекламы компании NBCUniversal Линду Яккарино. Она сосредоточится на ведении бизнеса компании, а сам Маск – "на разработке продукта и новых технологиях", говорится в твите предпринимателя.

Помимо этого, в конце марта Маск обогнал бывшего президента США Обаму по числу подписчиков в Twitter и стал самым популярным пользователем соцсети.