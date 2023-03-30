Американский миллиардер Илон Маск обошел Барака Обаму и стал лидером по количеству подписчиков в Twitter. За 5 лет его аудитория выросла с 18 млн до 133 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные подписки на аккаунт Илона Маска в Twitter

Оба аккаунта собирают миллионы просмотров на публикациях, хотя Маск получает больше реакций и ответов.

Кроме того, учетные записи очень контрастны – Маск, который стал еще более активным в соцсети после ее приобретения, в основном публикует мемы и высказывает противоречивые мнения, в то время как посты 44-го президента США имеют более сдержанный и официальный тон.

Следующая тройка лидеров по подпискам в сервисе микроблогов Твиттер выглядит так:

Джастин Бибер;

Кэти Перри;

Рианна.

Ранее мы писали, что в феврале Илон Маск уволил главного инженера Twitter после его заявления о том, что люди теряют интерес к твитам владельца соцсети.

Также "Страна" рассказывала, что Илон Маск предложил сотрудникам Twitter вознаграждение в виде акций, исходя из оценки компании в 20 млрд долларов, тем самым фактически признав двукратное падение стоимости соцсети после ее покупки.