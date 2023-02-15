Американский миллиардер и генеральный директор Твиттера Илон Маск заявил, что у соцсети может появиться новый руководитель к концу 2023 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Маск считает, что ближе к концу 2023 года будет "удачный момент", чтобы найти другого человека для управления Твиттером, поскольку ожидает, что платформа социальных сетей будет стабильной.

У миллиардера спросили, нашел ли он нового генерального директора Твиттера и когда тот вступит в должность.

"Я думаю, что мне нужно стабилизировать организацию и просто убедиться, что она находится в финансово здоровом месте и что дорожная карта продукта четко изложена", - ответил Маск.

Также он опубликовал фотографии своего пса по кличке Флоки в кресле за столом, на котором лежит ноутбук с символом Твиттера. На снимках собака одета в черную майку с надписью "CEO" и в рубашку с надписями "СЕО" и "Твиттер". В подписи к одной из фото сказано, что новый начальник прекрасно разбирается в цифрах. Видимо, так миллиардер представляет нового гендиректора соцсети.

Когда в конце октября Илон Маск приобрёл Твиттер за 44 миллиарда долларов, он взял на себя обязанности генерального директора, а совет директоров компании распустил. Среди девяти уволенных директоров были председатель правления Брет Тейлор и исполнительный директор Параг Агравал.

В декабре Илон Маск провел опрос в соцсети по поводу того, стоит ли ему покинуть пост генерального директора компании. Большинство пользователей ответили, что он должен уйти в отставку. Впоследствии Маск заявил, что уйдет в отставку с должности исполнительного директора, как только найдет кого-то "достаточно глупого", чтобы занять это место.