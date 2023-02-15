Искусственный интеллект представляет собой угрозу человечеству, но обладает и очень большим потенциалом.

Об этом заявил бизнесмен Илон Маск на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Человечество должно быть в определенной степени обеспокоено из-за опасности, которую несет в себе искусственный интеллект, считает Маск.

В частности, по его мнению, следует задаться вопросом регулирования этой сферы технологий.

Говоря о перспективах применения искусственного интеллекта, Маск привел в пример ядерную энергетику: "У нас есть производство ядерной энергии и есть ядерные бомбы".

В октябре 2022 года Маск презентовал миру человекоподобного робота Optimus, который переносит ящики и поднимает арматуру.

Также он назвал абсурдными прогнозы замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023-й год, которые касались стоимости нефти по 150 долларов, газа по 5 тысяч за кубометр, распада ЕС и гражданской войны в США.

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