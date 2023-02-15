В среду, 15 февраля, в Украине идет уже 357-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах дня за 14 февраля.

Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

15 февраля

06.40 Из Угледара, возле которого идут ожесточенные бои, эвакуировали последнего ребенка, который там оставался.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"15-летний сын священника оставался единственным ребенком в городе, который круглосуточно штурмуют российские войска. Рискуя жизнью, "белые ангелы" провели очередную спасательную операцию и во время стрелкового боя вывезли мальчика с семьей. Теперь семья находится в безопасности", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось уговорить главу семьи на эвакуацию. На бронированном транспорте семью вывезли к бабушке в Курахово.

По данным правоохранителей, сейчас в Угледаре остаются более 300 взрослых, которые отказываются уезжать из города.

06.30 Тревога в Донецкой и Харьковской области.