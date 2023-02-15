Разрушительное землетрясение в Турции, убившее десятки тысяч человек и еще многих оставившее без крова, может повлиять на результаты предстоящих в этом году президентских и парламенстких выборов.

В стране растет недовольство медлительностью экстренных служб, плохой координацией между ними и в целом неподготовленностью к подобным катаклизмам, хоть Турция находится в сейсмически опасной зоне, и трясет ее часто (хоть масштабы нынешней катастрофы превзошли многие предыдущие).

Многие нарекают на плохое строительство и некачественные технологии, из-за чего рухнуло так много домов, которые на бумаге считались сейсмобезопасными. Заговорили о масштабной коррупции в строительной отрасли, в которой может быть замешана и власть.

Президент Эрдоган признал "некоторые проблемы" и то, что скорость реагирования Турции на землетрясение "к сожалению, не была такой быстрой, как должна была быть". Однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем. Оппоненты не согласны.

"Если есть один человек, ответственный за это, то это Эрдоган", - заявил лидер крупнейшей в стране оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу.

Часто обвиняемый в авторитаризме Эрдоган, в ответ призвал к единству, а не к взаимными обвинениям.

"В такой период я не могу потерпеть, чтобы кто-то пиарился на негативе в своих политических интересах", - заявил он.

Тем временем в партии Эрдогана заговорили о переносе запланированных на 14 мая выборов (сроки переноса называют разные - от нескольких месяцев до года). Формально единственная причина для отстрочки выборов по закону - только война (введенный властями режим чрезвычайного положения в пострадавших регионах, да и даже на всей территории страны, таковой причиной не является). Но сторонники переноса аргументируют, что по жертвам и по разрушениям нынешняя трагедия мало чем отличается от войны. Что может стать основанием для власти обратиться в Высшую избирательную комиссию и Конституционный суд для вынесения правовой оценки ситуации.

При этом оппозиция - категорически против переноса выборов.

Узнавали, может ли Эрдоган сохранить власть в таких условиях и чего ждать Украине.

Закрытый "Твиттер" и священник во главе местного МЧС

Экономическая ситуация в Турции и до землетрясения была очень тяжелой. В последние инфляция стремительно росла, а турецкая нацвалюта лира и доходы населения падали.

Кроме того, Эрдогана винили в преследовании оппозиции, ущемлении прав человека свободы слова, исламизации страны. Во внешней политике тоже были проблемы, например, с Грецией, преткновения с которой чуть не дошли до вооруженного столкновения.

В то же время попытки посреднической роли Эрдогана и его нейтральная позиция в конфликте России и Украины позитивно воспринимались в турецком обществе.

И в целом шансы Эрдогана на переизбрание оставались высокими.

Однако после землетрясения ситуация в Турции может еще ухудшиться.

Огромные территории лежат в руинах, как после бомбежки. Дома нужно отстраивать, налаживать жизнь в пострадавших регионах, платить людям компенсации. Это все дополнительная нагрузка на экономику страны, которая и так имела очень серьезные проблемы с дефицитом бюджета.

Эрдоган пообещал выплаты по 15 тысяч лир (около 30 тысяч гривен) на семью и временное жилье на год (в основном, общежития, отели), пока не построят новые дома. А по факту оставшимся без крова людям не хватает даже еды, палаток и одеял.

Помощь в районы бедствия доходит очень медленно, если вообще доходит. Оппоненты критикуют Эрдогана за то, что он не задействовал армию для разбора завалов и спасения людей (а это дополнительные десятки тысяч пар рук), считая, что он таким образом перестраховывался от попытки военного переворота как в июле 2016 года.

Также многих возмутила искусственное снижение скорости работы "Твиттера" (а по факту приостановка). Власти традиционно объясняют это желанием перестать сеять панику (временное закрытие соцсетей и мессенджеров в Турции - обычное явление). Многие же турки черпают новости именно из "Твиттера". И во время трагедии соцсеть давала им возможность быстро узнавать информацию из пострадавших районов и оказывать помощь.

Многие считают, что у президента в эти дни должны быть дела поважнее, чем закрытие неугодной соцсети, и что на самом деле так он пытается препятствовать распространению волны критики в свой адрес.

Еще одна претензия у части общества - к работе службы AFAD, аналогу МЧС. Катастрофа обножила проблемы ведомства - медлительность и прорехи в координации. А еще многие с удивлением обнаружили, что во главе "АФАД" стоит лояльный к Эрдогану имам (мусульманский священник), не профессионального в службе спасения. А бывшего начальника ранее направили служить в глубинку.

Газета Cumhuriyet вышла со статьей под заголовком "Завал одного человека" (в оригинале игра слов от "режим одного человека") – об обнаруженных ошибках и почему в этом виновата система, в которой все решения концентрируются на одном человеке.

"Не был создан кризисный центр, AFAD не был готов к землетрясению, поисковые работы были неэффективны, помощь не доходила, граждане остались голодными и в холоде, государственные объекты сравнялись с землей, до сел помощь не дотянулась, армия поздно включилась в работу", - пишет издание.

Оппозиционер Кылычдароглу записал видео, в котором рассказал о своих впечатлениях после поездки в зону землетрясения.

"Я увидел состояние нашего народа. Я отказываюсь смотреть на происходящее вне политики и равняться на правительство. Этот коллапс как раз и есть результат планомерного обогащения на рентировании (получение выгоды при помощи манипуляции законодательством). Я не буду вести диалог с Эрдоганом, его дворцом и теми бандами выгодоприобретателей, которые были частью этой системы. Я буду сражаться вместе со своим народом. До конца", - сказал он.

У Эрдогана - свои объяснения и аргументы.

"Несмотря на то, что мы собрали более 141 тысячи спасателей, из которых 30 тысяч - это численность обученных поисково-спасательных формирований, на такой большой территории, к сожалению, мы не смогли достичь желаемой скорости по спасению людей. Нашим приоритетом всегда были человек и жизнь. Мы не допустим злоупотреблений, наша искренность в этом вопросе никем не может быть поставлена под сомнение", - заявил президент.

Кстати, Эрдоган пришел к власти 20 лет назад, в 2002 году после победы на парламентских выборах его Партии справедливости и развития. Это случилось через три года после другого разрушительного землетрясения 1999 года в Стамбуле, убившего 18 тысяч человек. Катастрофа тогда сильно повлияла на экономику и настроения народа, снеся тогдашнее правительство. По одной из версий, похожее может произойти и сейчас - мол, Эрдоган пришел с землетрясением и уйдет с землетрясением.

"Нет, он не пришел во власть лишь с землетрясением, и если он проиграет выборы, он уйдет не только из-за землетрясения. Сотни капель наполняют стакан, но переливается последняя", - пишет популярный турецкий колумнист Мурат Йеткин.

Шансы Эрдогана

Как трагедия повлияла на рейтинг Эрдогана, пока неясно. До землетрясения, по одним опросам, за него готовы были голосовать около 40-45 процентов населения Турции, за оппозицию - около 45–47 процентов.

Кстати, интересно, что разрушенные регионы традиционно голосуют в основном за Эрдогана. По результатам местных выборов 2019 года, а также прошлой парламентской и президентской кампаний, пострадавшие от землетрясения провинции, кроме Диярбакыра, где сильны позиции курдов, отдавали Эрдогану и его партии от 50 до 74 процентов голосов. Если жители этих провинций не смогут участвовать в выборах, то Эрдоган лишится части поддержки своего верного электората.

"Землетрясение не станет решающим фактором, который будет определять будущее Эрдогана. Хоть этот фактор, конечно, активно будет использовать оппозиция для критики власти. Определяющим тут скорее станут лидерские качества Эрдогана, его способность удержать бразды правления и контролировать ситуацию (а этим он владеет, что доказали и выдержанные им коррупционные скандалы в его окружении, и подавленная попытка военного переворота, и борьба с курдскими сепаратистами). Также скорее всего продолжатся поиски внешнего врага, которые сплотят вокруг себя сторонников Эрдогана. Например, сейчас на близких к властям ресурсам и в соцсетях разгоняется версия, что землетрясение якобы спровоцировала Америка, чтобы убрать Эрдогана из власти. Мол, неспроста западные государства закрыли свои посольства в конце февраля, а за два дня до землетрясения в Стамбул зашел американский военный корабль, как, кстати, и перед трагедией 1999 года. И сейчас в Турции мнения разделились: одни считают, что это была природная катастрофа, при этом часть из них винит в последствиях власти, другие - что спровоцированная внешними "врагами" Эрдогана", - рассказывет нам турецкий журналист Ариф Арслан.

В соцсетях разгоняют версию (в том числе на английском языке) о якобы подозрительном заходе в порт Стамбула корабля США накануне землетрясения

Часть ресурсов, например, автор исламской dikGAZETE Омюр Челикдёнмез, в этой связи пишут о некоей технологии "HAARP" (в переводе высокоэнергетическая передача при низкочастотном электромагнитном излучении), разработанной в свое время американским ученым и изобретателем сербского происхождения Никола Теслой и якобы реализуемой в штате Аляска в США.

Дескать, эта программа может менять климат, растапливать льды на полюсах и перемещать их, играть с озоновым слоем, вызывать землетрясение, управлять океанскими волнами, манипулировать энергетическими полями земли, контролировать человеческий мозг, создавать термоядерный взрыв без распространения радиации.

И что якобы военные корабли являются элементом секретной прграммы США по исследованию ионосферного рассеивания радиоволн HAARP.

Также говорят о странных вспышках в небе в ночь землетрясения и вспоминают, что еще 18 лет назад в мультике "Симпсоны", известном своими сбывшимися прогнозами и предсказаниями, показали, как корабль поплыл в Кахраманмараш (эпицентр катастрофы), о котором мало кто слышал, даже живя в Турции (16 сезон, 13 серия). Там было сказано: "Мы должны привезти DVD с первым сезоном в Кахраманмараш", потом дети на корабле кричат: "Помогите!".

Впрочем, официальных подтверждений версии о якобы искусственном происхождении землетрясения нет, а многие воспринимают подобные слухи как конспирологию, а на обстановку перед выборами будут влиять другие факторы.

"Ситуация непредсказуемая. С одной стороны, на Эрдогана обрушилась волна критики из-за землетрясения и того, как власти справляются с его последствиями, его репутация подкосилась. Косвенно это может повлиять на его популярность. Но с другой стороны, он как опытный политик может повернуть ситуацию в свою пользу и предстать спасителем нации. Ведь сейчас власти, как бы их не критиковали, оказывают реальную помощь людям. В то же время много помощи идет из-за рубежа, вся Турция сплотилась, много делает и оппозиция, которая отправляет специалистов из мэрий подконтрольных городов в пострадавшие регионы. Как бы то ни было, Турция в ближайшие годы сосредоточится на решении внутренних проблем, ликвидации последствий землетрясения, а внешняя политика отойдет на второй план, в том числе и ситуация в Украине. Скорее всего снизится активность Эрдогана по этой линии и попытки активизировать переговорный процесс", - говорит "Стране" турецкий политолог Эрдиндж Челикан.

О том, что землетрясение повлияет на внешнюю политику Турции, пишет колумнист Yeni Safak Недрет Эрсанель (он, кстати, с большим скепсисом отзывается о версии с военным кораблем и "провоцировании" землетрясения, называя это теорией заговора).

"Землетрясение повлияет на внешнюю политику Турции, особенно на ее роль в войне на Украине, а точнее на ее отношения с Москвой. В то же время, отношения Анкара-Вашингтон, и без того напряженные накануне землетрясения, обострились", - пишет Эрсанель.