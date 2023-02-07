"Катастрофа столетия" и "словно конец света" - с такими заголовками вышли местные газеты после страшного землетрясения в Турции, убившего тысячи человек и еще тысячи покалечив и оставив без крова.

Дома падали, как спичечные коробки, хороня под обломками жителей. В одном прямом эфире на телевидении рухнуло сразу десять зданий.

На вторые сутки после трагедии продолжается спасательная операция, к которой подключились вылетевшие на помощь специалисты из других стран. Ситуация осложняется плохой погодой - снегом и минусовой температурой, которая с каждым часом оставляет все меньше шансов найти под завалами выживших.

Остается опасность новых толчков - часть экспертов не исключает, что землетрясение может в любой момент произойти и в Стамбуле, и в любой другой точке страны (вся Турция считается сейсмически опасной зоной, и сейчас процессы активизировались).

Оставшиеся без крова часто вынуждены ночевать под открытым небом в холод - для них привозят теплые одеяла, палатки, еду и питье. По всей стране люди сдают кровь для выживших и высылают гуманитарку.

Президент Красного Полумесяца Керем Киник попросил людей не ездить на своих автомобилях в зоны землетрясения, чтобы пожертвовать гуманитарную помощь. Безопаснее привозить одеяла, теплую одежду и обувь в пункты сбора, откуда потом она будет доставлена в пострадавшие регионы.

"Автомобили провалились в 50-метровый разлом на дороге. На дорогах снег и гололед", - предупредил он.

Власти решили временно перевезти пострадавших в отели в безопасные регионы страны, в том числе в курортную Анталию. Многие гостиницы зимой не работают, и теперь специально открываются для приема людей из тех регионов, где трясет. Как рассказали "Стране" отельеры, неизвестно, сколько люди пробудут в гостиницах, но пока они там, в большинство из них отдыхающих заселять не будет (сезон стартует в конце апреля). Впрочем, некоторые отели, которые будут принимать пострадавших, оставят резерв и для туристов.

Президент Эрдоган объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на три месяца, и эксперты уже заговорили о возможном переносе назначенных на май выборов (возможно, на осень), хотя официально это не подтверждалось.

Уезжают в села и горы, опасаясь цунами

На связь не выходит почти три десятка украинцев, которые находятся и в зоне бедствия. Живущие в пострадавших районах украинцы рассказали "Стране", как пережили ночь после катастрофы и что там происходит.

"Мы переехали в село в горах к родным мужа, у них одноэтажный дом, там спокойнее. Наши друзья ночевали кто где - в машинах, в школе, но там мест не всем хватило. Наш дом не рухнул, только пошел трещинами. Нужно будет делать ремонт. Плюс там сейчас нет света, газа и воды. Как в Украине. Возвращаться пока боимся, побудем в селе минимум до конца февраля. В голове постоянно ассоциации с разрушенными городами в Украине, только там все крушат ракеты, а тут стихия. Такое ощущение, что наступают последние времена. Одни катаклизмы и войны. Кругом разруха, смерти и горе. Крепость, стоявшая сотни лет, буквально сползла с горы по камушку. Дорога из Газиантепа в Адану развалилась, там картина похожа на кадры из фильма катастроф "Послезавтра". Меня потрясло и довело до слез видео тоже с девочкой, которую вытащил спасатель - она вцепилась в него, обняла за шею, ее пытаются у него забрать, чтобы укрыть, напоить, а она уткнулась в него и не отпускает. Он опустился на колени и вместе с ней расплакался. А другая девочка лет шести, Лейла из Газиантепа, умоляла сначала спасти маму, а потом ее. К сожалению, маму среди живых не нашли. Спасают тех, кто оказался в "треугольнике жизни" - так называют пространства, когда человек не попадает под завалы из обломков", - делится со "Страной" одесситка Валентина Кюден, которая с мужем-турком живет в Газиантепе.

Akşam: "Катастрофа столетия"

"Родственники мужа жили в Кахраманмараше, ночью уехали в село. Дом стоит, но неизвестно как долго. Центральная улица Кахраманмараша с кафе и магазинчиками почти полностью разрушена. Больница где родился мой сын - тоже. Двое дальних родственников погибли под завалами. Сама жила там четыре месяца в первую волну короновируса", - рассказывает в Facebook живущая в Турции украинка Юлия Индже.

Дорога из Газиантепа в Адану развалилась, напоминая кадры из фильма катастроф

"Многие уезжают в горы, потому что боятся цунами, которое может последовать за землетрясением, и обрушения зданий, домов в городах. Мы ночевали в школе, администрация поит чаем-кофе и кормит лепешками с горячим супом, выпечкой. В нашем ЖК сейчас нет центрального отопления и света, в квартире холоднее, чем на улице (около 8 тепла). Дом не разрушился, но если будут еще толчки, то все может быть. Думаем поехать к друзьям в Стамбул, пересидеть там какое-то время, а дальше будет видно. У Родных мужа в Малатии (они выжили, но их дом рухнул) повезут в отель в Анталии. И сколько они там пробудут, неясно. Как и то, как будут отстраивать города, ведь экономическая ситуация и так катастрофическая. По всей стране сейчас паника, все ждут апокалипсиса в любом месте Турции в любой момент", - говорит "Стране" украинка Анна Назим из Мерсина.

Yeni Safak: "Словно конец света"

Качество постройки и окружение Эрдогана

Одна из главных тем в Турции - качество постройки, сейсмоустойчивость зданий и почему одни дома рухнули, а другие по соседству выстояли.

Эксперты говорят: разрушена вся застройка, построенная без соблюдения требований сейсмической безопасности.

"Строительная отрасль очень коррумпированна, а контролирует ее близкое окружение Эрдогана. Очень низкий уровень проектировщиков, архитекторов, акты сдачи домов подписывают чуть не вслепую. Строят дешево и много, а продают втридорога. Поэтому к власти, даже среди ее сторонников, как минимум появились вопросы. Что может сказаться на результатах выборов", - сказал "Стране" турецкий журналист Хакан Гювен.

А еще в соцсетях обсуждают обложку французского Charlie Hebdo с надписью на рисунке: "Землетрясение в Турции. Даже не надо направлять танки!" Такое кощунство возмутило турков и многие призывают к возмездию (у Турции с Францией - напряженные отношения).

Обложка Charlie Hebdo ("Землетрясение в Турции. Даже не надо направлять танки!") разозлила многих

Тем временем Турции прочат новые, еще более мощные землетрясения. Японский ученный рассказал на турецком телеканале о "Северо-анатолийском разломе".

По его словам, за последние годы землетрясения в Турции участились, сейчас в стране происходит больше землетрясений и толчком чем Япония. Также по словам ученного в регионе Мраморного моря ожидается серьезное землетрясение (последнее было в 1999 году, тогда погибло 18 тысяч человек), а максимальная магнитуда может достигнуть 8,5 баллов.