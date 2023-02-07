Землетрясения, эпицентром которых стали Турция и Сирия, были зафиксированы и очень далеко от этих стран.

Утром подземные толчки наблюдались по всему европейскому континенту - даже в соседних с Украиной Польше и Румынии, свидетельствуют данные онлайн-мониторинга сейсмической активности.

Отметим, что они довольно слабые - магнитудой 3,6-4,6 балла.

Одновременно с тем в РФ сообщили, что землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло в районе Курильских островов.

Также самое сильное землетрясение за последние 40 лет зафиксировано в северо-западной части штата Нью-Йорк. Его магнитуда составила 3,8 балла.

Напомним, по данным на это утро, общее число погибших в землетрясениях на территориях Турции и Сирии составляет около 4300 человек.

6 февраля на юге Турции и на севере Сирии произошло сильное землетрясение. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что оно стало самым мощным в стране с 1939 года и объявил недельный траур.

Вчера нем в центре Турции зафиксировали новое землетрясение. В прямом эфире обрушилось здание.

Мы писали о том, что подземные толчки регистрировали даже на Тайване.