Землетрясения, эпицентром которых стали Турция и Сирия, были зафиксированы по всему европейскому континенту
Землетрясения, эпицентром которых стали Турция и Сирия, были зафиксированы и очень далеко от этих стран.
Утром подземные толчки наблюдались по всему европейскому континенту - даже в соседних с Украиной Польше и Румынии, свидетельствуют данные онлайн-мониторинга сейсмической активности.
Отметим, что они довольно слабые - магнитудой 3,6-4,6 балла.
Одновременно с тем в РФ сообщили, что землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло в районе Курильских островов.
Также самое сильное землетрясение за последние 40 лет зафиксировано в северо-западной части штата Нью-Йорк. Его магнитуда составила 3,8 балла.
Напомним, по данным на это утро, общее число погибших в землетрясениях на территориях Турции и Сирии составляет около 4300 человек.
6 февраля на юге Турции и на севере Сирии произошло сильное землетрясение. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что оно стало самым мощным в стране с 1939 года и объявил недельный траур.
Вчера нем в центре Турции зафиксировали новое землетрясение. В прямом эфире обрушилось здание.
Мы писали о том, что подземные толчки регистрировали даже на Тайване.