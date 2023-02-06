Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс ещё 3 февраля предсказал мощное землетрясение, которое сегодня накрыло Турцию.

"Рано или поздно в этом регионе (Юг-Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) появится землетрясение магнитудой 7,5", - написал он на прошлой неделе в Твиттере.

"Мое сердце сочувствует всем, кто пострадал от крупного землетрясения в центральной Турции. Как я уже говорил ранее, рано или поздно это произойдет в этом регионе, как в 115 и 526 годах. Этим землетрясениям всегда предшествует критическая планетарная геометрия, как это было у нас 4-5 февраля", – написал нидерландский исследователь уже после трагедии.

Теперь он предупреждает, что повторные подземные толчки будут продолжаться в центральной Турции и близлежащих регионах еще какое-то время.

"Следите за дополнительной сильной сейсмической активностью в Центральной Турции и близлежащих регионах. Подземные толчки обычно продолжаются некоторое время после сильного землетрясения", - добавил сейсмолог.

Как писала "Страна", землетрясение в Турции стало самым мощным за 84 года. Погибли 912 человек, разрушено свыше 2 тысяч зданий.

После первого землетрясения в центре Турции зафиксировали новое землетрясение, а в прямом эфире обрушилось здание.

Также "Страна" писала, что из-за землетрясения обрушилась крепость, входящая в список ЮНЕСКО.

Украинцы, которые пережили землетрясение в Турции, говорят, что в стране пустили слух, что "землетрясение вызвали специально, чтоб не дать Эрдогану переизбраться".