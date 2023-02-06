В Турции из-за мощного землетрясения обрушилась крепость Газиантепа, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом пишет турецкая газета Yeni Safak.

В римский период крепость использовалась для наблюдения.

Турецкие СМИ пишут, что за свою историю крепость много раз реставрировалась и свой окончательный вид приняла после реставрации, проведенной в начале 2000-х.

Напомним, утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8 баллов. Более 200 человек погибли. В приграничных городах обрушились десятки построек. В одной из провинций - Малатья - обрушилось 130 зданий. В провинции Османие рухнуло 34 дома, в Шанлыурфе - 16 домов.

Мы также сообщали, что в ноябре прошлого года на западе Турции произошло мощное землетрясение. Пострадали 46 человек. Эпицентром толчков стал город Дюздже между Анкарой и Стамбулом.

Кроме того, писали, что мощное землетрясение в Индонезии унесло жизни десятков людей и сотни получили ранения.

Также сообщалось, что осенью 2022-го у берегов Тайваня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла. По информации Геологической службы США, землетрясение произошло в 85 км к востоку от Тайваня, очаг залегал на глубине 10 км. Высота волн может составить около метра.