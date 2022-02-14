В Грузии 14 февраля произошло повторное землетрясение. Толчки зафиксировали в 18:13 (в 16:13 по Киеву), эпицентр располагался в 60 км от Тбилиси. Магнитуда, по данным Национального сейсмоцентра, составила 3,9. Об этом сообщает Sputnik Armenia.

МЧС Армении сообщает, что новое землетрясение произошло в армяно-грузинской пограничной зоне. Толчки силой в 4 балла в эпицентре были зарегистрированы в 15 км к востоку от Бавры. Очаг залегал на глубине 10 км, магнитуда составила 3,2.

Землетрясение ощущалось в Ашоцке, Сарагюхе Ширакской, Сарчапете, Мецаване, Норашене Лорийской областей силой в 3 балла и в городе Ташир - силой в 2-3 балла.

Накануне землетрясение силой в 6-7 баллов произошло около Бавры.

Как писала "Страна", 13 февраля в Грузии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2. Толчки были зафиксированы в 22:26 по местному времени, эпицентр находился в 58 километрах от Тбилиси. Многие люди вышли на улицу.

Напомним, самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия).

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