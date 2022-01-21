У японского острова Кюсю произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4, угрозы цунами нет.

Об этом сообщает "РИА-Новости" в пятницу, 21 января, со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии.

По данным агентства, подземные толчки были зафиксированы в 01:08 субботы по местному времени (18:08 пятницы по Киеву). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 40 километров под водой.

Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Оита, Миядзаки, Коти, Кумамото, а в Осаке ощущалась продолжительная качка.

Кроме того, более пяти афтершоков магнитудой до 4,5 было зафиксировано в течение часа. По данным Главного метеорологического агентства страны, самые мощные повторные толчки с магнитудой 4,5 были зафиксированы в 01:21 по местному времени (18:21 пятницы по Киеву). После этого в регионе регистрировались афтершоки с магнитудой до 3,2, до 3,6.

Также, по данным энергетической компании Kyushu Electric Power Co, сбоев в работе АЭС "Гэнкай" и АЭС "Сэндай" не выявлено. Не зафиксировано сбоев и в работе АЭС "Иката", третий энергоблок которой готовится к перезапуску 24 января.



После мощного землетрясения на юго-западе Японии создан кризисный штаб при канцелярии премьер-министра. К настоящему времени известно об одном пострадавшем.

Ранее "Страна" сообщала, что в Китае произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,9 баллов. Толчок обрушил часть Великой Китайской стены, пострадали люди.

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