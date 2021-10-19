В Средиземном море в 149 километрах от греческого острова Карпатос во вторник, 19 октября, в 08:32 (время совпадает с украинским) произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла. Об этом сообщает U.S. Geological Survey.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине около 38 километров.

"За последние 24 часа Грецию потрясло 1 землетрясение магнитудой 6,1 балла, 7 землетрясений магнитудой 3,0-4,0 и 37 землетрясений магнитудой 2,0-3,0 балла. Также было 49 землетрясений магнитудой 2,0, которые люди обычно не ощущают", - говорится в сообщении сейсмологов США.

Также подземные толчки ощущались и в соседней Турции - в Анталии, Измире, Денизли, Мерсине и его окрестностях, пишет Hürriyet.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, в ночь на понедельник, 18 октября, землетрясение произошло в Закарпатье. Эпицентр подземных толчков располагался в селе Бодалово Береговского района.

Напомним, в воскресенье, 17 октября, на юго-западе Польши произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла.

Ранее "Страна" писала о том, что 13 октября землетрясение было зафиксировано на территории Ивано-Франковской области. Магнитуда подземных толчков составила два балла по шкале Рихтера, что ниже предела чувствительности людей.

Также мы сообщали, что извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарах привело к землетрясениям и молниям.