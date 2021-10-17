На юго-западе Польши произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался в 46 км к северу от города Легница, с населением около 106 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

По данным EMSC, это второе легкое землетрясение в Польше за последние 33 часа.

Также около получаса назад толчки были слышны в 13 км к западу от города Сисак (Хорватия). Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Накануне, 16 октября, землетрясение магнитудой 4,3 балла затронуло Чехию, Германию, Польшу и Словакию.

При 4 баллах слегка раскачиваются висячие предметы и неподвижные автомашины, колеблется жидкость в сосудах. Раздается слабый звон плотно составленной неустойчивой посуды. Землетрясение ощущает большинство людей, находящихся внутри зданий. В редких случаях люди просыпаются. Под открытым небом землетрясение ощущают отдельные лица.

До этого "Страна" писала, что землетрясение магнитудой шесть баллов произошло в акватории Тихого океана в семи километрах на юго-запад от города Тогане в префектуре Тиба на острове Хонсю (Япония).

13 октября под Ивано-Франковском произошло землетрясение. Магнитуда землетрясения составила два балла по шкале Рихтера, что ниже предела чувствительности людей.

Также сообщали, как в начале сентября на Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой в 2,5 балла.